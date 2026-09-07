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Тафсир: Taha 20:105
Taha
105
20:105
ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ١٠٥
وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًۭا ١٠٥
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
ﲀ
عَنِ
ﲁ
ٱلۡجِبَالِ
ﲂ
فَقُلۡ
ﲃ
يَنسِفُهَا
ﲄ
رَبِّي
ﲅ
نَسۡفٗا
ﲆ
١٠٥
ﲇ
Они спрашивают тебя о горах. Скажи: «Мой Господь развеет их
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