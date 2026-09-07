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Тафсир: Taha 20:103
Taha
103
20:103
يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ١٠٣
يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًۭا ١٠٣
يَتَخَٰفَتُونَ
ﱬ
بَيۡنَهُمۡ
ﱭ
إِن
ﱮ
لَّبِثۡتُمۡ
ﱯ
إِلَّا
ﱰ
عَشۡرٗا
ﱱ
١٠٣
ﱲ
Они будут переговариваться шепотом: «Вы пробыли там (в мирской жизни) всего десять дней!».
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Aa
العربية
Tafsir Muyassar
يتهامسون بينهم،
يقول بعضهم لبعض:
ما لبثتم في الحياة الدنيا إلا عشرة أيام.