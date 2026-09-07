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Тафсир: Taha 20:102
Taha
102
20:102
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوميذ زرقا ١٠٢
يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍۢ زُرْقًۭا ١٠٢
يَوۡمَ
ﱢ
يُنفَخُ
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلصُّورِۚ
ﱥﱦ
وَنَحۡشُرُ
ﱧ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﱨ
يَوۡمَئِذٖ
ﱩ
زُرۡقٗا
ﱪ
١٠٢
ﱫ
В тот день подуют в Рог, и в тот день Мы соберем грешников синими (синеглазыми).
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
إذا نفخ في الصور وخرج الناس من قبورهم، كل على حسب حاله، فالمتقون يحشرون إلى الرحمن وفدا، والمجرمون يحشرون زرقا ألوانهم من الخوف والقلق والعطش