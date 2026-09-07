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Тафсир: Taha 20:101
Taha
101
20:101
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ١٠١
خَـٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ حِمْلًۭا ١٠١
خَٰلِدِينَ
ﱙ
فِيهِۖ
ﱚﱛ
وَسَآءَ
ﱜ
لَهُمۡ
ﱝ
يَوۡمَ
ﱞ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱟ
حِمۡلٗا
ﱠ
١٠١
ﱡ
Они пребудут в таком состоянии вечно. Скверна будет их ноша в День воскресения!
Тафсиры
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Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
خَالِدِينَ فِيهِ
] به نهمری لهناو ئهو سزایهو ئاگری دۆزهخ ئهمێننهوه [
وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (١٠١)
] وه له ڕۆژی قیامهتیشدا تاوانهكانیان خراپترین بارێكه كه ههڵیانگرتبێ.