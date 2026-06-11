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Ash-Shams
9
91:9
قد افلح من زكاها ٩
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩
قَدۡ
أَفۡلَحَ
مَن
زَكَّىٰهَا
٩
Преуспел тот, кто очистил ее,
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Tafseer Jalalayn
﴿قَدۡ أَفۡلَحَ﴾ حُذِفَتْ مِنْهُ اللَّام لِطُولِ الْكَلَام ﴿مَن زَكَّىٰهَا ٩﴾ طَهَّرَهَا مِنْ الذُّنُوب
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran