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Ash-Shams
7
91:7
ونفس وما سواها ٧
وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا ٧
وَنَفۡسٖ
وَمَا
سَوَّىٰهَا
٧
Клянусь душой и Тем, Кто придал ей совершенный облик (или тем, как Он сделал ее облик совершенным)
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Хадис
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"ونفس وما سواها"
، عدل خلقها وسوى أعضاءها.
قال عطاء:
يريد جميع ما خلق من الجن والإنس.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran