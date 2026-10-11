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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Buruj Ая 9
Al-Buruj
9
85:9
الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ٩
ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ شَهِيدٌ ٩
ٱلَّذِي
ﱳ
لَهُۥ
ﱴ
مُلۡكُ
ﱵ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱶ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﱷﱸ
وَٱللَّهُ
ﱹ
عَلَىٰ
ﱺ
كُلِّ
ﱻ
شَيۡءٖ
ﱼ
شَهِيدٌ
ﱽ
٩
ﱾ
Которому принадлежит власть над небесами и землей. Аллах же - Свидетель всякой вещи!
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