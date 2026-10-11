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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Buruj Ая 8
Al-Buruj
8
85:8
وما نقموا منهم الا ان يومنوا بالله العزيز الحميد ٨
وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ٨
وَمَا
ﱩ
نَقَمُواْ
ﱪ
مِنۡهُمۡ
ﱫ
إِلَّآ
ﱬ
أَن
ﱭ
يُؤۡمِنُواْ
ﱮ
بِٱللَّهِ
ﱯ
ٱلۡعَزِيزِ
ﱰ
ٱلۡحَمِيدِ
ﱱ
٨
ﱲ
Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха Могущественного, Достохвального,
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