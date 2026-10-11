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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Buruj Ая 7
Al-Buruj
7
85:7
وهم على ما يفعلون بالمومنين شهود ٧
وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌۭ ٧
وَهُمۡ
ﱢ
عَلَىٰ
ﱣ
مَا
ﱤ
يَفۡعَلُونَ
ﱥ
بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱦ
شُهُودٞ
ﱧ
٧
ﱨ
будучи свидетелями того, что творят с верующими.
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