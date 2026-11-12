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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Sad Ая 9
Sad
9
38:9
ام عندهم خزاين رحمة ربك العزيز الوهاب ٩
أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ٩
أَمۡ
ﲚ
عِندَهُمۡ
ﲛ
خَزَآئِنُ
ﲜ
رَحۡمَةِ
ﲝ
رَبِّكَ
ﲞ
ٱلۡعَزِيزِ
ﲟ
ٱلۡوَهَّابِ
ﲠ
٩
ﲡ
Или же у них есть сокровищницы милости твоего Господа, Могущественного, Дарующего?
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