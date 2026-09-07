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Тафсир: Sad 38:88
Sad
88
38:88
ولتعلمن نباه بعد حين ٨٨
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ ٨٨
وَلَتَعۡلَمُنَّ
ﱟ
نَبَأَهُۥ
ﱠ
بَعۡدَ
ﱡ
حِينِۭ
ﱢ
٨٨
ﱣ
А вы непременно узнаете весть о нем через определенное время».
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (٨٨)
] وه ئهی كافران به دڵنیایی له داهاتوودا له ڕۆژی قیامهت ههواڵ و راستیهكانی قورئان ئهزانن، والله أعلم.