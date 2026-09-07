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Тафсир: Sad 38:87
Sad
87
38:87
ان هو الا ذكر للعالمين ٨٧
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ٨٧
إِنۡ
ﱙ
هُوَ
ﱚ
إِلَّا
ﱛ
ذِكۡرٞ
ﱜ
لِّلۡعَٰلَمِينَ
ﱝ
٨٧
ﱞ
Это - не что иное, как Напоминание для миров.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Haikuwa hii Qur’ani isipokuwa ni ukumbusho kwa viumbe vyote: majini na binadamu, wapate kujikumbusha kwayo mambo yanayowanufaisha wao ya maslahi ya Dini yao na dunia yao.