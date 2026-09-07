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Тафсир: Sad 38:87
Sad
87
38:87
ان هو الا ذكر للعالمين ٨٧
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ٨٧
إِنۡ
ﱙ
هُوَ
ﱚ
إِلَّا
ﱛ
ذِكۡرٞ
ﱜ
لِّلۡعَٰلَمِينَ
ﱝ
٨٧
ﱞ
Это - не что иное, как Напоминание для миров.
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Aa
العربية
Tafseer Al-Baghawi
قوله :
( إن هو )
ما هو ،
يعني :
القرآن )
( إلا ذكر )
موعظة ، )
( للعالمين )
للخلق أجمعين .