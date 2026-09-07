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Тафсир: Sad 38:84
Sad
84
38:84
قال فالحق والحق اقول ٨٤
قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ٨٤
قَالَ
ﱁ
فَٱلۡحَقُّ
ﱂ
وَٱلۡحَقَّ
ﱃ
أَقُولُ
ﱄ
٨٤
ﱅ
Аллах сказал: «Вот истина! Я говорю только истину.
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ فَٱلۡحَقَّ وَٱلۡحَقَّ أَقُولُ ٨٤﴾ بِنَصْبِهِمَا وَرَفَعَ الْأَوَّل وَنَصَبَ الثَّانِي فَنَصَبَهُ بِالْفِعْلِ بَعْده وَنَصَبَ الْأَوَّل قِيلَ بِالْفِعْلِ الْمَذْكُور وَقِيلَ عَلَى الْمَصْدَر أَيْ أُحِقّ الْحَقّ وَقِيلَ عَلَى نَزْع حَرْف الْقَسَم وَرَفْعه عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأ مَحْذُوف الْخَبَر أَيْ فَالْحَقّ مِنِّي وَقِيلَ فَالْحَقّ قَسَمِي وَجَوَاب الْقَسَم