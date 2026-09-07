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Тафсир: Sad 38:83
Sad
83
38:83
الا عبادك منهم المخلصين ٨٣
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ٨٣
إِلَّا
ﳩ
عِبَادَكَ
ﳪ
مِنۡهُمُ
ﳫ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
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٨٣
ﳭ
кроме Твоих избранных (или искренних) рабов».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
isipokuwa wale uliowatakasa miongoni mwa waja wako na ukawalinda nisiwapoteze, na usinipatie njia yoyote ya kuwaathiri.»