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Тафсир: Sad 38:82
Sad
82
38:82
قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين ٨٢
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٢
قَالَ
ﳤ
فَبِعِزَّتِكَ
ﳥ
لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ
ﳦ
أَجۡمَعِينَ
ﳧ
٨٢
ﳨ
Иблис сказал: «Клянусь Твоим могуществом! Я совращу их всех,
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغۡوِیَنَّهُمۡ أَجۡمَعِینَ ٨٢﴾