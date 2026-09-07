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Тафсир: Sad 38:81
Sad
81
38:81
الى يوم الوقت المعلوم ٨١
إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٨١
إِلَىٰ
ﳟ
يَوۡمِ
ﳠ
ٱلۡوَقۡتِ
ﳡ
ٱلۡمَعۡلُومِ
ﳢ
٨١
ﳣ
до дня, срок которого определен».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
nayo ni Siku ya Mvuvio wa Kwanza ambapo viumbe watakufa.»