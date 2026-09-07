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Тафсир: Sad 38:80
Sad
80
38:80
قال فانك من المنظرين ٨٠
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ٨٠
قَالَ
ﳚ
فَإِنَّكَ
ﳛ
مِنَ
ﳜ
ٱلۡمُنظَرِينَ
ﳝ
٨٠
ﳞ
Аллах сказал: «Воистину, ты - один из тех, кому предоставлена отсрочка
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mwenyezi Mungu Akasema kumwambia, «Wewe ni miongoni mwa watakaocheleweshwa mpaka Siku ya kipindi maalumu,