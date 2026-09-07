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Тафсир: Sad 38:80
Sad
80
38:80
قال فانك من المنظرين ٨٠
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ٨٠
قَالَ
ﳚ
فَإِنَّكَ
ﳛ
مِنَ
ﳜ
ٱلۡمُنظَرِينَ
ﳝ
٨٠
ﳞ
Аллах сказал: «Воистину, ты - один из тех, кому предоставлена отсрочка
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 38:80 до 38:81
قال الله له:
فإنك من المؤخَّرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم النفخة الأولى عندما تموت الخلائق.