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Тафсир: Sad 38:79
Sad
79
38:79
قال رب فانظرني الى يوم يبعثون ٧٩
قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٧٩
قَالَ
ﳓ
رَبِّ
ﳔ
فَأَنظِرۡنِيٓ
ﳕ
إِلَىٰ
ﳖ
يَوۡمِ
ﳗ
يُبۡعَثُونَ
ﳘ
٧٩
ﳙ
Иблис сказал: «Господи! Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены».
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
সে বলল, 'হে আমার রব! অতএব আপনি আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যে দিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।