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Тафсир: Sad 38:78
Sad
78
38:78
وان عليك لعنتي الى يوم الدين ٧٨
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ٧٨
وَإِنَّ
ﳌ
عَلَيۡكَ
ﳍ
لَعۡنَتِيٓ
ﳎ
إِلَىٰ
ﳏ
يَوۡمِ
ﳐ
ٱلدِّينِ
ﳑ
٧٨
ﳒ
И проклятие Мое пребудет над тобой до Дня воздаяния».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na huko kukufukuza kwangu na kukuepusha na mimi kutaendelea mpaka Siku ya Malipo na Hesabu.»