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Тафсир: Sad 38:77
Sad
77
38:77
قال فاخرج منها فانك رجيم ٧٧
قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌۭ ٧٧
قَالَ
ﳆ
فَٱخۡرُجۡ
ﳇ
مِنۡهَا
ﳈ
فَإِنَّكَ
ﳉ
رَجِيمٞ
ﳊ
٧٧
ﳋ
Аллах сказал: «Изыди, и отныне ты будешь изгнан и побит.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mwenyezi Mungu Akamwambia, «Basi toka peponi! Wewe, kwa neno lako hilo, umefukuzwa, umeepushwa na kulaaniwa.