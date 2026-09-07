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Тафсир: Sad 38:76
Sad
76
38:76
قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ٧٦
قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌۭ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍۢ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍۢ ٧٦
قَالَ
ﲻ
أَنَا۠
ﲼ
خَيۡرٞ
ﲽ
مِّنۡهُ
ﲾ
خَلَقۡتَنِي
ﲿ
مِن
ﳀ
نَّارٖ
ﳁ
وَخَلَقۡتَهُۥ
ﳂ
مِن
ﳃ
طِينٖ
ﳄ
٧٦
ﳅ
Иблис сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины».
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السعدي Al-Sa'di
{ قَالَ }
إبليس معارضا لربه ومناقضا:
{ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ }
وبزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطين، وهذا من القياس الفاسد، فإن عنصر النار مادة الشر والفساد، والعلو والطيش والخفة وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنباتات وهو يغلب النار ويطفئها، والنار تحتاج إلى مادة تقوم بها، والطين قائم بنفسه، فهذا قياس شيخ القوم، الذي عارض به الأمر الشفاهي من اللّه، قد تبين غاية بطلانه وفساده، فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم؟ فإنها كلها أعظم بطلانا وفسادا من هذا القياس.