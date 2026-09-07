Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Sad 38:76
Sad
76
38:76
قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ٧٦
قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌۭ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍۢ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍۢ ٧٦
قَالَ
ﲻ
أَنَا۠
ﲼ
خَيۡرٞ
ﲽ
مِّنۡهُ
ﲾ
خَلَقۡتَنِي
ﲿ
مِن
ﳀ
نَّارٖ
ﳁ
وَخَلَقۡتَهُۥ
ﳂ
مِن
ﳃ
طِينٖ
ﳄ
٧٦
ﳅ
Иблис сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : قال أنا خير منه قال الفراء : من العرب من يقول أنا أخير منه وأشر منه ، وهذا هو الأصل إلا أنه حذف لكثرة الاستعمال . خلقتني من نار وخلقته من طين فضل النار على الطين ، وهذا جهل منه ; لأن الجواهر متجانسة ، فقاس فأخطأ القياس . وقد مضى في [ الأعراف ] بيانه .