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Тафсир: Sad 38:75
Sad
75
38:75
قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين ٧٥
قَالَ يَـٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ٧٥
قَالَ
ﲫ
يَٰٓإِبۡلِيسُ
ﲬ
مَا
ﲭ
مَنَعَكَ
ﲮ
أَن
ﲯ
تَسۡجُدَ
ﲰ
لِمَا
ﲱ
خَلَقۡتُ
ﲲ
بِيَدَيَّۖ
ﲳﲴ
أَسۡتَكۡبَرۡتَ
ﲵ
أَمۡ
ﲶ
كُنتَ
ﲷ
مِنَ
ﲸ
ٱلۡعَالِينَ
ﲹ
٧٥
ﲺ
Он сказал: «О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими Руками? Ты возгордился или же принадлежишь к числу превозносящихся?».
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