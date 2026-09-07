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Тафсир: Sad 38:75
Sad
75
38:75
قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين ٧٥
قَالَ يَـٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ٧٥
قَالَ
ﲫ
يَٰٓإِبۡلِيسُ
ﲬ
مَا
ﲭ
مَنَعَكَ
ﲮ
أَن
ﲯ
تَسۡجُدَ
ﲰ
لِمَا
ﲱ
خَلَقۡتُ
ﲲ
بِيَدَيَّۖ
ﲳﲴ
أَسۡتَكۡبَرۡتَ
ﲵ
أَمۡ
ﲶ
كُنتَ
ﲷ
مِنَ
ﲸ
ٱلۡعَالِينَ
ﲹ
٧٥
ﲺ
Он сказал: «О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими Руками? Ты возгордился или же принадлежишь к числу превозносящихся?».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mwenyezi Mungu Akamwambia Iblisi, «Ni lipi lililokukataza kumsujudia yule niliyemkirimu nikamuumba kwa mikono yangu miwili? Je, umemfanyia kiburi Ādam au umekuwa ni miongoni mwa wale waliomfanyia kiburi Mola wako?» Katika aya hii pana kumthibitishia Mwenyezi Mungu, Mwenye kheri nyingi na kutukuka, sifa ya mikono miwili, kwa namna inayolingana na Yeye, kutakasika ni Kwake.