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Тафсир: Sad 38:73
Sad
73
38:73
فسجد الملايكة كلهم اجمعون ٧٣
فَسَجَدَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٧٣
فَسَجَدَ
ﲟ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﲠ
كُلُّهُمۡ
ﲡ
أَجۡمَعُونَ
ﲢ
٧٣
ﲣ
Все ангелы без исключения пали ниц,
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hapo Malaika wote wakasujudu kwa kutii na kufuata amri ya Mwenyezi Mungu,