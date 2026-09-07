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Тафсир: Sad 38:72
Sad
72
38:72
فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ٧٢
فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ ٧٢
فَإِذَا
ﲕ
سَوَّيۡتُهُۥ
ﲖ
وَنَفَخۡتُ
ﲗ
فِيهِ
ﲘ
مِن
ﲙ
رُّوحِي
ﲚ
فَقَعُواْ
ﲛ
لَهُۥ
ﲜ
سَٰجِدِينَ
ﲝ
٧٢
ﲞ
Когда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от Моего духа, то падите перед ним ниц».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Basi nitakapousawazisha mwili wake na umbo lake na nikapuliza roho ndani yake na uhai ukatambaa humo, msujudieni» sijida ya heshima na kukirimu, na siyo sijida ya ibada na kutukuza. Kwani ibada haiwi isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu, Peke Yake. Na Mwenyezi Mungu Ameharamisha, katika Sheria ya Kiislamu, kusujudu kwa njia ya maamkizi.