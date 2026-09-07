স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বলেছিলেন,[১] ‘নিশ্চয় আমি মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। [২]
[১] এ ঘটনাটি ইতিপূর্বে সূরা বাক্বারা ২:৩০-৩৪, আ'রাফ ৭:১১, হিজর ১৫:২৮-৩১, বানী ইস্রাঈল ১৭:৬১ ও কাহফ ১৮:৫০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এখানেও তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।[২] অর্থাৎ, একটি মানুষ সৃষ্টি করব। بَشَر মানে স্পর্শ করা, মিলানো। সর্বদা ভূপৃষ্ঠের সাথে মিলিত হয়ে থাকার জন্য মানুষকে 'বাশার' বলা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর সাথেই তার সমস্ত সম্পর্ক এবং সব কিছুই সে পৃথিবীতেই করে থাকে। অথবা মানুষ হল بادى البشرة অর্থাৎ, তার দেহ বা মুখমন্ডল প্রকাশ হয়ে থাকে।