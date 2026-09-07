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Тафсир: Sad 38:71
Sad
71
38:71
اذ قال ربك للملايكة اني خالق بشرا من طين ٧١
إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى خَـٰلِقٌۢ بَشَرًۭا مِّن طِينٍۢ ٧١
إِذۡ
ﲋ
قَالَ
ﲌ
رَبُّكَ
ﲍ
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﲎ
إِنِّي
ﲏ
خَٰلِقُۢ
ﲐ
بَشَرٗا
ﲑ
مِّن
ﲒ
طِينٖ
ﲓ
٧١
ﲔ
Вот твой Господь сказал ангелам: «Я создам человека из глины.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
قوله عز وجل :
( إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين )
يعني : آدم عليه السلام .