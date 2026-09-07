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Тафсир: Sad 38:70
Sad
70
38:70
ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين ٧٠
إِن يُوحَىٰٓ إِلَىَّ إِلَّآ أَنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ ٧٠
إِن
ﲂ
يُوحَىٰٓ
ﲃ
إِلَيَّ
ﲄ
إِلَّآ
ﲅ
أَنَّمَآ
ﲆ
أَنَا۠
ﲇ
نَذِيرٞ
ﲈ
مُّبِينٌ
ﲉ
٧٠
ﲊ
Мне внушается в откровении только то, что я - всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель».
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