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Тафсир: Sad 38:69
Sad
69
38:69
ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون ٦٩
مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍۭ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٦٩
مَا
ﱸ
كَانَ
ﱹ
لِيَ
ﱺ
مِنۡ
ﱻ
عِلۡمِۭ
ﱼ
بِٱلۡمَلَإِ
ﱽ
ٱلۡأَعۡلَىٰٓ
ﱾ
إِذۡ
ﱿ
يَخۡتَصِمُونَ
ﲀ
٦٩
ﲁ
У меня не было знания о том, как препирались в высшем сонме.
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[
مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٦٩)
] وه ئهگهر له رێگاى وهحى¬یهوه نهبێت من هیچ زانیاریهكم نیه سهبارهت به فریشته بهڕێزهكان له ئاسمانهكانی سهرهوه كاتێك كه مشتومڕیانه له نێوان خۆیاندا سهبارهت به دروست كردنی ئادهم و كڕنوش نهبردنى ئیبلیس بۆى، یاخود سهبارهت به دهرهجات و كهفارات و ئهو شتانه.