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Тафсир: Sad 38:68
Sad
68
38:68
انتم عنه معرضون ٦٨
أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٦٨
أَنتُمۡ
ﱴ
عَنۡهُ
ﱵ
مُعۡرِضُونَ
ﱶ
٦٨
ﱷ
от которой вы отворачиваетесь.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٨)
] بهڵام ئێوه بێئاگان و پشتی تێ ئهكهن و باوهڕى پێ ناهێنن.