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Tiếng Việt
Тафсир: Sad 38:67
Sad
67
38:67
قل هو نبا عظيم ٦٧
قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ٦٧
قُلۡ
ﱯ
هُوَ
ﱰ
نَبَؤٌاْ
ﱱ
عَظِيمٌ
ﱲ
٦٧
ﱳ
Скажи: «Это - великая весть,
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (٦٧)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بڵێ: ئهمه ههواڵێكی یهكجار گهورهیه (هاتنی قیامهت، یان ناردنى من بۆ ئێوه).