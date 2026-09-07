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Тафсир: Sad 38:67
Sad
67
38:67
قل هو نبا عظيم ٦٧
قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ٦٧
قُلۡ
ﱯ
هُوَ
ﱰ
نَبَؤٌاْ
ﱱ
عَظِيمٌ
ﱲ
٦٧
ﱳ
Скажи: «Это - великая весть,
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 38:67 до 38:68
قل -أيها الرسول-
لقومك:
إن هذا القرآن خبر عظيم النفع. أنتم عنه غافلون منصرفون، لا تعملون به.