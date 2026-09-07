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Тафсир: Sad 38:66
Sad
66
38:66
رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار ٦٦
رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ ٦٦
رَبُّ
ﱧ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱨ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱩ
وَمَا
ﱪ
بَيۡنَهُمَا
ﱫ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱬ
ٱلۡغَفَّٰرُ
ﱭ
٦٦
ﱮ
Господа небес, земли и того, что между ними, Могущественного, Всепрощающего».
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Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
'যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রব, প্রবল পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল।'