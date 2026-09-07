Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Sad 38:65
Sad
65
38:65
قل انما انا منذر وما من الاه الا الله الواحد القهار ٦٥
قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مُنذِرٌۭ ۖ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٦٥
قُلۡ
ﱚ
إِنَّمَآ
ﱛ
أَنَا۠
ﱜ
مُنذِرٞۖ
ﱝﱞ
وَمَا
ﱟ
مِنۡ
ﱠ
إِلَٰهٍ
ﱡ
إِلَّا
ﱢ
ٱللَّهُ
ﱣ
ٱلۡوَٰحِدُ
ﱤ
ٱلۡقَهَّارُ
ﱥ
٦٥
ﱦ
Скажи: «Я - всего лишь предостерегающий увещеватель. Нет божества, кроме Единственного и Всемогущего Аллаха,
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پێیان بڵێ: من تهنها ترسێنهرم و ئاگادارتان ئهكهمهوه [
وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٦٥)
] كه هیچ خوایهك نیه به حهق شایهنی پهرستن بێ تهنها زاتی پیرۆزی (الله) نهبێ كه تاك و تهنهایهو زۆر باڵادهسته.