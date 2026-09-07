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Тафсир: Sad 38:65
Sad
65
38:65
قل انما انا منذر وما من الاه الا الله الواحد القهار ٦٥
قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مُنذِرٌۭ ۖ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٦٥
قُلۡ
ﱚ
إِنَّمَآ
ﱛ
أَنَا۠
ﱜ
مُنذِرٞۖ
ﱝﱞ
وَمَا
ﱟ
مِنۡ
ﱠ
إِلَٰهٍ
ﱡ
إِلَّا
ﱢ
ٱللَّهُ
ﱣ
ٱلۡوَٰحِدُ
ﱤ
ٱلۡقَهَّارُ
ﱥ
٦٥
ﱦ
Скажи: «Я - всего лишь предостерегающий увещеватель. Нет божества, кроме Единственного и Всемогущего Аллаха,
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
বলুন, 'আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং সত্য কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ ছাড়া, যিনি এক, প্রবল প্ৰতাপশালী।