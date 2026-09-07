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Тафсир: Sad 38:64
Sad
64
38:64
ان ذالك لحق تخاصم اهل النار ٦٤
إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّۭ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ٦٤
إِنَّ
ﱓ
ذَٰلِكَ
ﱔ
لَحَقّٞ
ﱕ
تَخَاصُمُ
ﱖ
أَهۡلِ
ﱗ
ٱلنَّارِ
ﱘ
٦٤
ﱙ
Воистину, препирательство обитателей Огня является истиной.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kwa hakika, hili la kujadiliana watu wa Motoni na kuteta kwao ni jambo litakalotokea bila shaka.