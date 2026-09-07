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Тафсир: Sad 38:62
Sad
62
38:62
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار ٦٢
وَقَالُوا۟ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًۭا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ٦٢
وَقَالُواْ
ﱁ
مَا
ﱂ
لَنَا
ﱃ
لَا
ﱄ
نَرَىٰ
ﱅ
رِجَالٗا
ﱆ
كُنَّا
ﱇ
نَعُدُّهُم
ﱈ
مِّنَ
ﱉ
ٱلۡأَشۡرَارِ
ﱊ
٦٢
ﱋ
Они скажут: «Что с нами? Почему мы не видим мужей, которых мы считали плохими?
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na watasema wale waliopita vipimo katika uasi, «Mbona hatuwaoni pamoja na sisi Motoni wale watoto ambao tulikuwa tukiwahesabu duniani kuwa ni miongoni mwa watu waovu wakorofi?