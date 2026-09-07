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Тафсир: Sad 38:61
Sad
61
38:61
قالوا ربنا من قدم لنا هاذا فزده عذابا ضعفا في النار ٦١
قَالُوا۟ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَـٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًۭا ضِعْفًۭا فِى ٱلنَّارِ ٦١
قَالُواْ
ﳖ
رَبَّنَا
ﳗ
مَن
ﳘ
قَدَّمَ
ﳙ
لَنَا
ﳚ
هَٰذَا
ﳛ
فَزِدۡهُ
ﳜ
عَذَابٗا
ﳝ
ضِعۡفٗا
ﳞ
فِي
ﳟ
ٱلنَّارِ
ﳠ
٦١
ﳡ
Они скажут: «Господь наш! Приумножь многократно мучения в Огне тем, кто преподнес это нам».
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Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟﴾ أَيْضًا ﴿رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَـٰذَا فَزِدۡهُ عَذَابࣰا ضِعۡفࣰا﴾ أَيْ مِثْل عَذَابه عَلَى كفره ﴿فِی ٱلنَّارِ ٦١﴾