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Тафсир: Sad 38:60
Sad
60
38:60
قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبيس القرار ٦٠
قَالُوا۟ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ٦٠
قَالُواْ
ﳈ
بَلۡ
ﳉ
أَنتُمۡ
ﳊ
لَا
ﳋ
مَرۡحَبَۢا
ﳌ
بِكُمۡۖ
ﳍﳎ
أَنتُمۡ
ﳏ
قَدَّمۡتُمُوهُ
ﳐ
لَنَاۖ
ﳑﳒ
فَبِئۡسَ
ﳓ
ٱلۡقَرَارُ
ﳔ
٦٠
ﳕ
Они скажут: «О нет! Это вам не будет приветствия! Это вы преподнесли его нам. Как же скверно это местопребывание!».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hapo kundi la wafuasi litasema kuwaambia wale waliopita vipimo katika uasi, «Bali ni nyinyi msiokaribishwa vyema, kwa kuwa nyinyi ndio mliotusababishia makao ya Motoni kwa kule kutupoteza kwenu duniani, basi ubaya wa nyumba ya mtu kutulia ni Moto wa Jahanamu!»