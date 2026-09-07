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Тафсир: Sad 38:58
Sad
58
38:58
واخر من شكله ازواج ٥٨
وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ٥٨
وَءَاخَرُ
ﲷ
مِن
ﲸ
شَكۡلِهِۦٓ
ﲹ
أَزۡوَٰجٌ
ﲺ
٥٨
ﲻ
Им уготованы и другие виды подобных мучений.
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Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (٥٨)
] وه هاوشێوهی ئهم سزایانهو جۆرهها سزای تریان بۆ ههیه وهكو (زهمههریرو زهققوم و سهموم).