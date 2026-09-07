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Тафсир: Sad 38:57
Sad
57
38:57
هاذا فليذوقوه حميم وغساق ٥٧
هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌۭ وَغَسَّاقٌۭ ٥٧
هَٰذَا
ﲲ
فَلۡيَذُوقُوهُ
ﲳ
حَمِيمٞ
ﲴ
وَغَسَّاقٞ
ﲵ
٥٧
ﲶ
Это - кипяток и гной. Пусть же они вкушают его.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{خواردن و خواردنهوهى دۆزهخییهكان } [
هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (٥٧)
] وه با بچێژن له ئاوی گهرمی كوڵاو به ئاگری دۆزهخ كه لهوپهڕی كوڵاندایه، وه (غهساق)یش ئهو كێماو و زوخاو و برینهیه كه له لهشی دۆزهخیهكان دێته خوارهوه ئهوه خواردنیانه.