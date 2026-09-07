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Тафсир: Sad 38:57
Sad
57
38:57
هاذا فليذوقوه حميم وغساق ٥٧
هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌۭ وَغَسَّاقٌۭ ٥٧
هَٰذَا
ﲲ
فَلۡيَذُوقُوهُ
ﲳ
حَمِيمٞ
ﲴ
وَغَسَّاقٞ
ﲵ
٥٧
ﲶ
Это - кипяток и гной. Пусть же они вкушают его.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ هَذَا }
المهاد، هذا العذاب الشديد، والخزي والفضيحة والنكال
{ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ }
ماء حار، قد اشتد حره، يشربونه فَيقَطعُ أمعاءهم.
{ وَغَسَّاقٌ }
وهو أكره ما يكون من الشراب، من قيح وصديد، مر المذاق، كريه الرائحة.