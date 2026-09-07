Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Sad 38:56
Sad
56
38:56
جهنم يصلونها فبيس المهاد ٥٦
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥٦
جَهَنَّمَ
ﲭ
يَصۡلَوۡنَهَا
ﲮ
فَبِئۡسَ
ﲯ
ٱلۡمِهَادُ
ﲰ
٥٦
ﲱ
Геенна, в которой они будут гореть. Как же скверно это ложе!
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم فصله فقال:
{ جَهَنَّمَ }
التي جمع فيها كل عذاب، واشتد حرها، وانتهى قرها
{ يَصْلَوْنَهَا }
أي: يعذبون فيها عذابا يحيط بهم من كل وجه، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل.
{ فَبِئْسَ الْمِهَادُ }
المعد لهم مسكنا ومستقرا.