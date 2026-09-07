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Тафсир: Sad 38:55
Sad
55
38:55
هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥
هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍۢ ٥٥
هَٰذَاۚ
ﲦﲧ
وَإِنَّ
ﲨ
لِلطَّٰغِينَ
ﲩ
لَشَرَّ
ﲪ
مَـَٔابٖ
ﲫ
٥٥
ﲬ
Вот так! Воистину, для преступивших границы дозволенного уготовано скверное место возвращения -
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