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Тафсир: Sad 38:55
Sad
55
38:55
هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥
هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍۢ ٥٥
هَٰذَاۚ
ﲦﲧ
وَإِنَّ
ﲨ
لِلطَّٰغِينَ
ﲩ
لَشَرَّ
ﲪ
مَـَٔابٖ
ﲫ
٥٥
ﲬ
Вот так! Воистину, для преступивших границы дозволенного уготовано скверное место возвращения -
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 38:55 до 38:56
هذا الذي سبق وصفه للمتقين. وأما المتجاوزون الحدَّ في الكفر والمعاصي، فلهم شر مرجع ومصير، وهو النار يُعذَّبون فيها، تغمرهم من جميع جوانبهم، فبئس الفراش فراشهم.