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Тафсир: Sad 38:54
Sad
54
38:54
ان هاذا لرزقنا ما له من نفاد ٥٤
إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ٥٤
إِنَّ
ﲞ
هَٰذَا
ﲟ
لَرِزۡقُنَا
ﲠ
مَا
ﲡ
لَهُۥ
ﲢ
مِن
ﲣ
نَّفَادٍ
ﲤ
٥٤
ﲥ
Это - Наш неиссякаемый удел.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( إن هذا لرزقنا ما له من نفاد )
فناء وانقطاع .