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Тафсир: Sad 38:52
Sad
52
38:52
۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢
۞ وَعِندَهُمۡ
ﲒ ﲓ
قَٰصِرَٰتُ
ﲔ
ٱلطَّرۡفِ
ﲕ
أَتۡرَابٌ
ﲖ
٥٢
ﲗ
Рядом с ними будут сверстницы с потупленными взорами.
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العربية
Tafsir Muyassar
وعندهم نساء قاصرات أبصارهن على أزواجهن متساويات في السن.